Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном в январе - ноябре 2021 года вырос на 28,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и превысил 390,466 миллиона долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета.

По данным ведомства, экспорт из Азербайджана в Иран в отчетный период превысил 39,17 миллиона долларов, а импорт - 351,29 миллиона долларов. Азербайджанский экспорт в Иран вырос в годовом исчислении на 6,6 процента, а импорт из этой страны - на 32 процента.

Таким образом, отрицательное сальдо товарооборота между двумя странами составило 312,1 миллиона долларов, что на 36,1 процента больше, чем годом ранее.

Отметим, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - ноябре 2021 года в целом вырос на 32,85 процента, или 7,463 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - с 22,746 миллиарда до 30,209 миллиарда долларов.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на 178 процентов, или 6,014 миллиарда долларов - до 9,389 миллиарда долларов против 3,375 миллиарда долларов в январе - ноябре 2020 года.