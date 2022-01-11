1-3 июня 2022 года в Азербайджане пройдет "Бакинская Энергетическая Неделя", передает Trend во вторник со ссылкой на Iteca Caspian, передает Day.Az.

Самое престижное мероприятие в нефтегазовой и энергетической сфере в Прикаспийском регионе - "Бакинская Энергетическая Неделя" объединяет 27-ю Международную выставку "Нефть и Газ Каспия", 10-ю Юбилейную Каспийскую Международную Выставку "Энергетика и Возобновляемая Энергия", а также "Бакинский Энергетический Форум", который является преемником конференции "Нефть и Газ Каспия".

В программу "Бакинского Энергетического форума", который пройдет со 2-го по 3 июня, вошли следующие темы: "Будущее энергетики на перекрестке путей развития. Возобновление Зелёной энергии", "Воздействие пандемии Covid-19 на энергетический сектор и прогнозы восстановления", "Новые ориентиры для нефти и газа в новой энергетической эре. От нефтегазовой компании к энергетической компании", "Нефтегазовые технологии и Искусственный интеллект (ИИ)" и другие.

Мероприятия организованы Iteca Caspian и ее международными партнерами при официальной поддержке министерства энергетики Азербайджанской Республики и SOCAR.