Азербайджан будет сотрудничать с ACWA Power в области морской ветроэнергетики

В рамках церемонии закладки фундамента Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт между Министерством энергетики и компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики, передает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и Директор ACWA Power по инвестициям Клайв Тёртон.

Меморандум предусматривает сотрудничество по определению основных принципов сотрудничества в области морской ветроэнергетики, оценке потенциала и созданию условий для выгодных инвестиций в проекты возобновляемой энергии в Азербайджане.

"Компания ACWA Power является важным партнером в реализации курса Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "зеленая энергия", направленного на достижение устойчивого развития и чистой окружающей среды. Подписание этого документа также внесет вклад в расширение нашего сотрудничества с компанией ACWA Power в области возобновляемых источников энергии и в достижение целей развития Азербайджана в области морской ветроэнергетики", - сказал заместитель министра Эльнур Солтанов.

"Подписание Меморандума о взаимопонимании является демонстрацией доверия к нам со стороны Министерства энергетики Азербайджанской Республики, и мы гордимся укреплением стратегического партнерства с этим важным достижением. Наше постоянное сотрудничество позволит нам внести свой вклад в энергетический переход в этой прекрасной стране и сыграть активную роль в достижении поставленной Президентом Ильхамом Алиевым цели увеличения доли "зеленой энергии" в Национальном энергетическом комплексе", - отметил председатель компании ACWA Power Мухаммад Абунайян.

Для руководства и контроля за деятельностью, осуществляемой в рамках Меморандума, будут созданы Руководящий комитет и Рабочая группа.

Напомним, что в настоящее время Азербайджан сотрудничает с компанией ACWA Power по проекту Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт с инвестиционной стоимостью 300 миллионов долларов США.

Отметим, что суммарная установленная мощность производственного портфеля компании ACWA Power в глобальном масштабе составляет 42800 МВт в электроэнергетике (из них 14900 МВт - в сфере возобновляемых источников энергии), а размер инвестиционного портфеля - 67.2 миллиардов долларов США.