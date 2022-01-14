https://news.day.az/economy/1426667.html В Азербайджане замедлится инфляция - отчет ООН
В Азербайджане замедлится инфляция - отчет ООН
В этом году в Азербайджане среднегодовая инфляция замедлится до 3,8%.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете ООН "Состояние и перспективы мировой экономики".
По прогнозам, в 2023 году среднегодовой рост потребительских цен снизится до 3,1%.
Отметим, по последним данным, в январе-ноябре прошлого года среднегодовая инфляция составила в стране 6,2%, а в ноябре годовая инфляция составила 11,1%.
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