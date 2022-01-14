https://news.day.az/economy/1426951.html Вниманию тех, кто хочет купить дом в ипотеку - установлены лимиты
Вниманию тех, кто хочет купить дом в ипотеку - установлены лимиты
С целью продолжения процесса ипотечного кредитования в 2022 году установлены лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов, уполномоченными банками.
Об этом сообщили Trend в пятницу в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана, передает Day.Az.
Активация лимитов начнется 17 января 2022 года в 11:00, говорится в сообщении.
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