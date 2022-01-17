AWWA запускает программы профессионального эстетического образования в Азербайджане

Сегодня в отеле Holiday INN состоялся семинар-презентация инновационной линии итальянских пилингов AESTHETICAL, организованный Aesthetic & Wellness World Academy (Международная академия эстетики и здоровья).

На мероприятии было отмечено, что с 18 января AWWA запустит профессиональные образовательные программы в Азербайджане, в рамках которых можно получить образование по указанным специальностям.

Эти программы будут реализовываться в сотрудничестве с Министерством образования Азербайджана, Министерством труда и социальной защиты Азербайджана и Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта.

Выступившая на семинаре глава AWWA Хаджар Джафарова сообщила, что сотрудничество с государственными структурами в формате государственно-частного партнерства, наряду с привлечением граждан с профессиональным образованием к работе в эстетической медицине, еще больше укрепит потенциал местного рынка труда.

В мероприятии приняли участие представители госструктур, европейские партнеры AWWA, а также ведущие специалисты в области косметологии и эстетической медицины.

Между тем, AWWA является ведущей организацией по подготовке и повышению профессионализма специалистов в области эстетики и спа-индустрии в Азербайджане. Аккредитованная Международным терапевтическим экзаменационным советом (ITEC), ведущим поставщиком профессиональных специальностей в области косметологии, альтернативной медицины и спортивной терапии, Академия была создана в Великобритании.

Так, дипломы, выданные студентам, полностью признаются на территории Азербайджана, а сертификат ITEC дает возможность трудоустройства в 44 странах мира.

Напомним, что, начиная с 2021 года, в законодательстве Азербайджана установлены квалификационные стандарты в области косметологии и спа-индустрии. В соответствии с постановлением Кабинета министров от 31 октября 2021 года в косметологии созданы такие специальности, как косметолог-техник, косметолог-терапевт и массажист. Рыночные условия побуждают работодателей обращаться к специалистам, квалификация которых полностью соответствует этим стандартам.