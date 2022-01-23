Нефти предсказали рост выше 100 долларов за баррель

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предсказал рост нефти Brent выше 100 долларов за баррель. Об этом сообщают "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты повысили прогноз средней цены североморской смеси в 2022 году почти на 20 процентов - с 81 до 96 долларов за "бочку".

В следующем году, по их данным, стоимость нефти Brent составит в среднем 105 долларов за баррель. Основными драйверами роста аналитики назвали общий рост мирового спроса, сокращение добычи в некоторых странах-участницах сделки ОПЕК+, а также высокую промышленную активность в Китае.

Отмечается, что крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol также ожидает дальнейшего роста цен из-за ограниченных производственных мощностей нефтедобывающих компаний и дефицита предложения на мировом рынке. По словам главы азиатского подразделения Vitol, Майка Мюллера, вспышка омикрон-штамма коронавирусной инфекции будет недостаточно сильной, чтобы ударить по спросу на энергоноситель, и стоит ждать нефтяного ралли.