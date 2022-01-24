Грузия сократила импорт медной руды из Азербайджана

Грузия в январе - ноябре 2021 года сократила импорт медной руды из Азербайджана на 52,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (13,8 миллиона долларов) - до 6,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, Грузия в ноябре 2021 года сократила импорт медной руды из Азербайджана на 85,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года (2,9 миллиона долларов) и на 89,2 процента - в сравнении с октябрем 2021 года (4,1 миллиона долларов) - до 440 020 долларов.

Таким образом, Азербайджан в январе - ноябре 2021 года занял шестое место среди крупнейших экспортеров медной руды в Грузию.

Грузия в январе - ноябре 2021 года в целом увеличила импорт медной руды на 23,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (540,6 миллиона долларов) - до 668,3 миллиона долларов.