https://news.day.az/economy/1429746.html «Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана - ФОТО (R)

«Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана - ФОТО (R)

Экономика, 25 января 2022 14:00 182
«Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана
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Команда "Nar" оставила позади всех соперников и удостоилась титула чемпиона Азербайджана по "Breyn Rinq" 2021 года. 16 команд, в том числе 6 вузов и 6 региональных команд Азербайджана, упорно соревновались в течение 4 месяцев. В финале "Nar" встретился с командой "Bridge" - обладателем кубка "Bilik", и стал победителем сезона.

Генеральный директор "Azerfon" Гуннар Панке встретился с членами победившей команды "Nar" и поздравил их: "Абсолютная победа команды "Nar" обусловлена вашей решимостью, знаниями и быстрым мышлением. Мы рады достижениям таких образованных молодых людей и желаем вам дальнейших успехов".

Следует отметить, что интеллектуальная игра "Breyn Rinq" является одним из проектов по поддержке науки и образования в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Nar. Мобильный оператор уже 9 лет поддерживает интеллектуальную игру "Breyn Rinq". Подробную информацию о социальных проектах "Nar" можно найти на сайте http://www.nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны.

  • «Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана
  • «Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана
  • «Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана
  • «Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана
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