Yelo Bank опубликовал финансовые результаты за 4-й квартал 2021 года. Банк успешно продолжил тенденцию положительной динамики в течении всего прошлого года. Основываясь на отчете, чистая прибыль Банка составила свыше 11.7 млн. манат. В то же время, по сравнению с 2020 годом, активы Банка выросли на целых 37%, то есть на 143 млн., манат, и на данный момент достигли 533 млн. манат.

В течении 2021 года общий кредитный портфель увеличился на 140 млн., манат, составляя на сегодняшний день 446 млн. За прошлый год Банк выдал бизнес кредитов на сумму свыше 240 млн. манат, тем самым увеличив бизнес кредитный портфель на 79.7%, то есть на 114.7 млн. манат, тем самым достигнув 258.7 млн. манат. В результате, 58% общего кредитного портфеля пришелся на реальный сектор, что соответсвует миссии Банка. Следует отметить, что, как и в предыдущие кварталы, бизнес кредитование увеличилось в основном за счет финансирования микро, малого и среднего предпринимательства. За год портфель потребительских кредитов также увеличился на 38.1% и составил 116 млн.манат.

Как и во всех сферах, также произошло увеличение и депозитного портфеля на 33,6% в размере 79 млн., манат. Так, в 2021 году свои вклады доверили Yelo Bank более 7 тысяч клиентов, и в результате общий депозитный портфель превысил 314 млн. манат.

Совокупный капитал Банка также увеличился за год более чем на 10 млн., манат, увеличившись до 67,2 млн. манатов. Этот показатель превышает нормативное требование на 17,2 млн. манатов. Совокупный коэффициент адекватности капитала составляет 12,57%, а коэффициент адкватности капитала первого уровня - 8,94%, что превышает требуемую норму по обоим показателям.

В прошлом году чистый процентный доход Банка превысил 38 млн. манатов. Это на 3,5 млн манатов больше, чем в 2020 году. Уставный капитал Банка на отчетный период составляет 378 млн. манатов.

Комментируя финансовые результаты 4 квартала 2021 года, Председатель Правления Yelo Bank Анар Гасанов отметил: "Несмотря на последствия пандемии, успешная стратегия развития Банка позволила сохранить и даже улучшить показатели. Это произошло по всем направлениям деятельности Банка. 2021 год был ярким годом для Yelo Bank. При анализе полученных положительных цифр видно, что каждая не случайна, а является результатом поэтапного успеха. Только таким образом развитие может стать долгосрочным и устойчивым. Наша главная цель на 2022 год - предоставлять более широкие и полноценные цифровые услуги. Также планируется расширение новой филиальной сети, в основном в регионах страны. Наряду с филиалами, мы уверены, что Yelo Bank будет расти еще больше с увеличением нашего персонала и расширением спектра предоставляемых услуг. Наша главная цель - не просто расти, а качественно реализовывать этот рост. Рост нашего кредитного портфеля за последний год и качество портфеля показывают, что мы на правильном пути. Я благодарю наших клиентов за неоценимый вклад в развитие Банка, наших партнеров за доверие и нашу команду за целеустремленность".

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