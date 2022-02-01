Азербайджанский сухогруз будет выполнять контейнерные перевозки в Туркменистан

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и ООО ADY Container ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги") подписали новое соглашение о сотрудничестве в области фидерных перевозок.

Как сообщили во вторник Trend в ASCO, согласно документу, сухогруз "Поэт Сабир" пароходства будет осуществлять контейнерные перевозки по маршруту Алят-Туркменбаши (Туркменистан)-Алят, передает Day.Az.

Отметим, что реализация проекта по интенсификации морских грузоперевозок между портами Баку и Туркменбаши стала возможной при поддержке ASCO, ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и Туркменбашинского международного морского порта.

Сухогруз "Поэт Сабир" способен одновременно перевозить 225 единиц 20-футовых контейнеров.

Напомним, что грузоперевозки по маршруту Алят-Туркменбаши (Туркменистан)-Алят в 2021 году выросли на 101 процент по сравнению с 2020 годом.