Израиль надеется на участие своих компаний в проектах в сфере ВИЭ Азербайджана

Израиль надеется, что его компании будут участвовать в проектах по возобновляемой энергетике в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Дипломат отметил, что Израиль является мировым лидером в области экологически чистых энергетических технологий.

"Думаю, мы можем тесно сотрудничать с Азербайджаном, в частности, с правительством, министерством энергетики, Агентством по возобновляемым источникам энергии, по использованию израильских технологий в солнечной и ветровой энергетике. Меня очень впечатлила существующая в Азербайджане инфраструктура солнечной энергетики. Я был в Нахчыване и видел пять солнечных электростанций, которые в ясные дни могут почти на 100 процентов обеспечить его потребности в электроэнергии. Меня также впечатлили Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии и его планы по проведению тендеров по проектам в сфере ВИЭ в Азербайджане, в том числе в Карабахе. Наши компании также будут заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном и в этом направлении. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал Дик.

О проектах в Карабахе

До 15 израильских компаний подали через посольство Израиля в Баку заявки на участие в проектах в Карабахе, сказал Джордж Дик.

"Еще большее количество компаний из Израиля обратились в связи с этим напрямую, а не через посольство. Предполагаю, что речь идет о десятках компаний, которые подают заявки на различные проекты, начиная от строительства "умных" городов и заканчивая "зеленой" энергетикой, сельским хозяйством, строительством больницы, спа-центра. Существуют разные проекты, и не все они проходят через посольство. У нас очень активный частный сектор, он работает самостоятельно", - сказал Дик.

Посол отметил, что Израиль всегда поддерживал Азербайджан, в том числе в вопросе территориальной целостности.

"Мы очень рады, что у Азербайджана теперь есть возможность восстановить и возродить Карабах и Восточный Зангезур. Считаем, что это создает огромные возможности для сотрудничества между Азербайджаном и различными странами мира. Также считаем, что Израиль может внести большой вклад в несколько областей, таких как управление водными ресурсами, сельское хозяйство, здравоохранение, инновации, "умные" города и "зеленая" энергия. Поэтому, по моему мнению, в каждой из этих областей Израиль может быть хорошим партнером Азербайджана", - сказал Дик.

По его словам, в настоящее время на стадии разработки находятся несколько проектов с участием израильского частного сектора в сфере сельского хозяйства Азербайджана.

"Многие израильские компании, работающие в сельскохозяйственном секторе, приезжают, ведут переговоры, инспектируют и проводят встречи с азербайджанскими партнерами, чтобы изучить проекты. Один из таких проектов планируется реализовать в Зангилане. Мы очень оптимистично настроены по поводу его реализации. Он будет подготовлен в ближайшее время. Израильская компания собирается создать и запустить ферму и "умную" деревню. Мы не подписываем эти соглашения по линии правительства. Есть компании из Израиля, которые заключают соглашения с нашими партнерами. Например, в Зангилане есть азербайджанская компания, отвечающая за соглашение о создании "умного" города. Они подписывают документ между двумя частными компаниями. По этом проекту велись переговоры. Полагаю, что процесс завершен, и здесь должна быть создана ферма для сотен коров и буйволов, чтобы производить молоко, которое также пойдет на переработку, чтобы обеспечить жителей региона продуктами питания, работой и опытом", - сказал Дик.

Что касается других сфер, то посол отметил, что в Агдаме, например, есть проекты в водном секторе, по которым были проведены переговоры с такими компаниями, как Mekorot, Baran Group и другими.

"Мы надеемся, что вскоре между двумя сторонами будут достигнуты конкретные договоренности", - сказал дипломат.

Он сообщил, что израильские компании также готовы участвовать в проектах в области "зеленой" энергетики как в Карабахе, так и в других частях Азербайджана.

"Сейчас на Абшероне есть проекты, которые могут заинтересовать израильские компании, особенно в сфере солнечной и ветровой энергетики. Мы пытаемся расширить сотрудничество между компаниями в этой области. Сотрудничество, несомненно, будет развиваться. Мы должны помнить одно: восстановление Карабаха является историческим моментом для Азербайджана. Израиль в долгосрочной перспективе нацелен на партнерство и дружбу с Азербайджаном. Мы будем готовы помочь везде, где Азербайджан решит, что необходимы израильский опыт и поддержка", - сказал Дик.

Что касается разминирования освобожденных земель Азербайджана, то посол сообщил, что у него было несколько встреч в Агентстве Азербайджана по разминированию.

"Несколько израильских компаний приехали сюда и провели консультации с агентством. Представители этих компаний даже ездили по этим территориям, и многие из них представили свои предложения", - добавил дипломат.

О возможности участия SOCAR на энергетическом рынке Израиля

Израиль надеется, что в будущем азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR станет частью его энергетической отрасли, отметил посол.

"Первым аспектом энергетического сотрудничества является импорт нефти из Азербайджана. Это продолжается, треть нашей нефти мы импортируем из Азербайджана, и мы продолжим это в будущем. Второе направление сотрудничества - консультации. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR имеет большой опыт работы в нефтегазовой отрасли, а мы новые в этой сфере. Мы можем многому научиться на опыте и ноу-хау таких компаний, как SOCAR", - сказал он.

Посол напомнил, что на протяжении многих лет делегации SOCAR посещали Израиль, и за эти годы несколько делегаций из Израиля совершили визиты в Азербайджан для обсуждения сотрудничества в этой сфере.

"Мы были бы рады продолжить это сотрудничество в будущем. SOCAR несколько лет назад принимала участие в разведке энергоресурсов в Израиле, которая не увенчалась успехом. Но такова природа этих исследований, иногда они успешны, иногда нет. Мы надеемся, что в будущем SOCAR будет активна в Израиле и станет частью его растущей энергетической отрасли", - добавил Джордж Дик.

Перспективы сотрудничества в борьбе с изменением климата

Израиль и Азербайджан могут сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением и изменением климата, сказал Джордж Дик.

"Недавно прошла 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, в которой участвовали лидеры всех стран мира, в том числе премьер-министр Израиля. Мы чрезвычайно привержены борьбе с климатическими изменениями, которые являются причиной засухи и внезапных наводнений в Израиле. Сегодня температура воздуха в Шахдаге в Азербайджане составляет почти 10 градусов тепла. В Антарктике тают айсберги, места с высокой температурой воздуха становятся непригодными для жизни. Мы считаем, что можем внести большой вклад в борьбу с климатическими изменениями", - сказал Дик.

Посол отметил, что Израиль - единственная страна в мире, в которой сегодня растет больше деревьев, чем 100 лет назад.

"Израиль - единственная страна, которая заливает воду в свои резервуары, в озера. Вместе с Азербайджаном мы можем добиться положительных результатов не только для двух стран, но и для всего мира [в борьбе с климатическими изменениями]", - добавил Дик.

Деятельность израильско-азербайджанской комиссии

Ожидается, что очередное заседание совместной израильско-азербайджанской комиссии пройдет в ближайшие три месяца в Баку, сказал Джордж Дик.

"Совместная комиссия между Израилем и Азербайджаном в последний раз собиралась онлайн в прошлом году. Мы планируем провести заседание комиссии в Баку в этом году, возможно, где-то в ближайшие три месяца. Совместная комиссия созывается в Азербайджане впервые. Делегация во главе с сопредседателем комиссии от Израиля, министром туризма Йоэлем Развозовым посетит Азербайджан для участия в мероприятии. Также планируется проведение бизнес-форума", - сказал Дик.

Посол также напомнил о визите министра сельского хозяйства Азербайджана в Израиль в ноябре 2021 года.

"Азербайджанский министр приехал с бизнес-делегацией. Это был очень плодотворный визит с множеством хороших результатов в проведении исследований, открытии производственных линий для израильских компаний в Азербайджане и сотрудничестве в обучении азербайджанских фермеров использованию израильских технологий и ноу-хау как в Израиле, так и в Азербайджане", - сказал Дик.

Дик сообщил, что 24 февраля в сотрудничестве с Гянджинским университетом и USAID в азербайджанском городе Гянджа планируется запустить модельную ферму, чтобы показать, как выращивать сады.

"Сообща мы создадим место, куда азербайджанские фермеры смогут прийти и изучить передовой опыт работы в области садоводства. Компании из Израиля, такие как Netafim, совместно с министерством сельского хозяйства открывают модельные фермы в Азербайджане для ознакомления с передовым опытом в области ирригации. Здесь можно ознакомиться с нашим опытом по использованию новейших знаний для выращивания большего количества продуктов питания с использованием меньшего количества воды, прилагая меньше усилий и затрачивая меньше времени. С нетерпением ожидаем визита министра туризма Йоэля Развозова в Азербайджан. Надеемся, что до этого Израиль посетит еще один министр из Азербайджана", - сказал Дик.

О работе Туристического представительства Азербайджана в Израиле

Туристическое представительство Азербайджана в Израиле работает над увеличением числа туристов, приезжающих из Израиля в Азербайджан, а также над диверсификацией туризма, сказал посол.

"Думаю, в сфере туризма есть огромный потенциал. Если мы взглянем на показатели допандемического периода, то в 2016 году число туристов из Израиля в Азербайджане составило 10 тысяч, а в 2019 году - 50 тысяч. К настоящему времени это число удвоилось бы, если бы не COVID-19. COVID-19 - настоящий убийца туризма во всем мире. И в Израиле, и в Азербайджане существует нехватка туристов. Это глобальная проблема, а не локальная. Мы должны определить пути борьбы с этой пандемией, чтобы перейти к этапу пост-COVID, когда туризм может возродиться", - сказал Дик.

По его словам, несмотря на то, что пандемия продолжается, прямые авиарейсы между Израилем и Азербайджаном выполняются один или два раза в неделю.

"Это хороший знак. Это означает, что есть прогресс, и я верю, что недавно открытое туристическое представительство в Израиле сможет работать с израильской аудиторией для увеличения числа туристов, приезжающих в Азербайджан. Не все в Израиле знают, что в Азербайджане есть горнолыжные курорты. Почему бы не развивать зимний туризм? Почему все туристы приезжают летом? Это один пример. Молодежь недостаточно посещает Азербайджан. В основном из Израиля в Азербайджан приезжают семьи и взрослые люди. Так почему бы не работать с молодежью? Это то, что сейчас делает Туристическое представительство Азербайджана в Израиле, чтобы увеличить как количество туристов, так и разнообразие целевой аудитории", - добавил посол.