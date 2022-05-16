Инвесторы проявляют интерес к микрофинансовому сектору Азербайджана

В настоящее время ряд инвесторов обсуждает с Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана (AMFA) сотрудничество в микрофинансовом секторе страны.

Об этом сказал в среду Trend председатель правления AMFA Джалал Алиев, передает Day.Az.

"На сегодня одним из наиболее острых вопросов является стоимость предлагаемого финансирования, так как высокие затраты на хеджирование снижают конкурентоспособность НБКО на рынке", - сказал он.

Председатель правления AMFA также отметил, что Ассоциация реализовала более 50 международных проектов.

"29-30 июня в Стамбуле пройдет региональная конференция по микрофинансированию и многие НБКО планируют принять в ней участие. В рамках мероприятия также запланированы встречи с инвесторами", - добавил он.