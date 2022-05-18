Иностранные компании проявляют большой интерес к выставкам в Азербайджане

Открывшиеся сегодня в Баку 15-я юбилейная международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я международная выставка InterFood Azerbaijan на сегодняшний день являются крупнейшими мероприятиями подобного рода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на церемонии открытия выставок.

По его словам, иностранные компании проявляют большой интерес к выставкам, в которых принимают участие порядка 450 компаний из почти 25 стран мира.

"350 из них - иностранные компании. Их интерес к этим выставкам заключается в развитии сельского хозяйства в Азербайджане, государственной поддержке этой сферы. Наша основная цель - ознакомить фермеров с новшествами, представленными на выставке", - сказал Керимов.

Он также сообщил, что в Баку находятся министры сельского хозяйства Израиля и Турции, другие гости.

По его словам, в рамках выставок будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.