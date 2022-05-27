Транспортная инфраструктура Азербайджана готова к резкому росту потока транзитных грузов.

Об этом сказал в интервью Trend национальный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Руфат Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, TRACECA прогнозирует, что в сложившейся геополитической ситуации контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу и обратно через территорию Азербайджана по итогам 2022 года вырастут в три - пять раз по сравнению с предыдущими годами.

Нацсекретарь также заявил, что на сегодня весь потенциал транспортной инфраструктуры Азербайджана еще не задействован в полной мере.

"К примеру, Бакинский международный морской порт в прошлом году перевалил порядка пяти миллионов тонн грузов, в то время как его инфраструктура позволяет переваливать до 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч TEU-контейнеров. Тем не менее заложена вторая фаза расширения пропускной способности порта до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч TEU-контейнеров. Работы по расширению инфраструктуры будут выполняться поэтапно, в соответствии с ростом грузопотока", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что открытие коммуникаций на освобожденных территориях Азербайджана будет способствовать привлечению потока грузов через территорию Азербайджана.

"Зангезурский коридор открывает перед нашей страной широкие возможности не только для соединения с Нахчываном, но и для новых потоков грузов из Европы в Центральную Азию и Китай и обратно", - сказал Байрамов.

Нацсекретарь также отметил, что в Азербайджане ведутся планомерные работы по расширению транспортной инфраструктуры.

"Строятся автомобильные дороги, расширяются возможности железных дорог и портов, задействованных в международных грузоперевозках. Транспортная инфраструктура Азербайджана готова к резкому росту потока грузов", - добавил Байрамов.