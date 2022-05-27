Первый блок-поезд, следующий из Китая в Финляндию, прибыл в Бакинский порт

Первый блок-поезд, отправленный с Туанжиеджунской железнодорожной станции Китая в Финляндию, прибыл в Бакинский порт.

Как передает Day.Az , об этом сообщили в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Сообщается, что первая партия грузов этого блок-поезда прибыла в Бакинский порт на суднах "Агдам" и "Нахчыван".