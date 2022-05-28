Определены победители стартап-саммита Take Off Baku

Стали известны победители стартап-саммита Take Off Baku в рамках проходящего в Баку Аэрокосмического и технологического фестиваля TECNOFEST Azerbaijan, организованного совместно Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, Фондом турецкой технологической команды (T3), Министерством промышленности и технологий Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство цифрового развития и транспорта АР.

По оценке жюри, 25 стартапов из 50 принимавших участие прошли в финальный этап.

Из них 14 представляли Азербайджан, 4 - Турцию, 3 - США, 1 - Египет, 1 - Пакистан, 1 - Аргентину, 1 - Эстонию.

Победителем стартап-саммита Take Off Baku стал американский стартап Recepta, занявший 1-е место (система создания электронных квитанций), 2-е место - азербайджанский стартап E-Point (Fintech, технология интеграции платежных систем), 3-е место - турецкий стартап Co-Print (3D-технология).