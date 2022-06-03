На НПЗ имени Гейдара Алиева планируется запустить производство водорода

В этом году на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева планируется запустить производство водорода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, наряду с этим, на Бакинском НПЗ ведутся работы по модернизации и реконструкции в целях увеличения производственных мощностей, обеспечения поставок топлива стандарта Евро-5 в стране, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения бесперебойных поставок сырья производственному объединению "Азерикимья" и увеличения потенциала экспорта нефтепродуктов.

"До сегодняшнего дня к ремонтным работам на НПЗ были привлечены 1,2 тысячи специалистов, которые работают в круглосуточном режиме. Пошагово ведутся работы по вводу в эксплуатацию различного оборудования", - сказал Алхаслы.

Он добавил, что модернизация НПЗ позволит обеспечить эффективность и устойчивость производства, а также энергетическую безопасность.