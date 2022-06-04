Цены на нефть резко выросли

Мировые цены на нефть выросли на 3 процента. Стоимость топлива марки WTI поднялась выше 120 долларов за баррель впервые с начала марта, сообщает Day.Az со ссылкой на данные торгов.

По информации на 22:24 по московскому времени цена августовских фьючерсов нефти Brent поднялась на 2,98 процента - до 121,12 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI увеличились на 2,87 процента, до 120,23 доллара. Стоимость WTI достигла такого уровня впервые с 9 марта.