Нашей основной целью является повышение роли МСБ в экономике, создание большей добавленной стоимости с участием МСБ, еще большее увеличение его доли в занятости и экспорте.

Как передает Day.Az, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов сказал в ходе выступления на конференции-выставке "Partners & Business".

Он отметил, что одним из основных направлений деятельности Агентства является создание новых организационных моделей и продвижение предпринимательства в соответствии с вызовами современности. Механизмы стимулирования, созданные в прошлом для развития бизнес-среды и поддержки микро-, малых и средних предприятий, успешно реализуются Агентством. Предоставление сертификатов стартапа, исследования внутреннего рынка, финансирование проектов в области образования, науки, развитие знаний и навыков предпринимателей, доступ к торговым сетям, выставки и другие инструменты поддержки вызвали большой интерес предпринимателей, что еще больше ускорило развитие микро-, малого и среднего бизнеса.

"Нашей основной целью является повышение роли МСБ в экономике, создание большей добавленной стоимости с участием МСБ, а также повышение доли МСБ в занятости и экспорте. Сегодня в Баку проходит выставка-конференция "Partners & Business". Ее главной целью является продвижение действующих в стране бизнес-субъектов, расширение доступа к рынкам, развитие делового партнерства между местными компаниями и установление новых партнерских связей", - сказал Мамедов.

Он также отметил постоянную поддержку предпринимателей в создании деловых связей, проведении встреч B2B, организации конференций и выставок, оказываемую компанией Marsol.

"Так, в сегодняшнем мероприятии, проводимом при поддержке Агентства по развитию МСБ и при организации компании Marsol, принимают участие около 200 компаний, демонстрирующих свою продукцию и услуги. Особо отмечу, что в рамках программы поддержки участия Агентства по развитию МСБ в выставках на этом мероприятии Агентство представлено обширным стендом, где демонстрируется продукция 16 субъектов МСБ, которые производят продукцию и предоставляют услуги в области промышленности, пищевой, строительной и других сферах. Надеюсь, что и предприниматели, и посетители останутся довольны сегодняшним мероприятием. Полученный опыт послужит улучшению и расширению деятельности бизнес-субъектов. Считаю, что благодаря этому мероприятию будут установлены широкие связи между бизнес-субъектами, работающими в различных секторах экономики Азербайджана, и будут предприняты более серьезные шаги в направлении развития", - сказал Мамедов.