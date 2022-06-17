Монетарные условия продолжают оказывать сдерживающее влияние на инфляцию

Укрепление номинального эффективного курса маната выступает главным снижающим монетарным фактором декомпозиции как фактической, так и прогнозируемой инфляции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно ведомству, в условиях профицитного государственного бюджета и активизации Центральным банком стерилизационных операций денежная база в манатах в январе - мае 2022 года сократилась на 5,5 процента.

"В условиях повышенного инфляционного давления предусматривается более активное использование норм обязательных резервов с целью дополнительной стерилизации избыточной ликвидности. Вступление в силу изменений в "Правило о норме, порядке расчета и хранения обязательных резервов", внесенных постановлением Центрального банка от 6 июня 2022 года, создает условия для принятия гибких решений в отношении обязательных резервов. Увеличение обязательных резервов до четырех процентов по депозитам в национальной валюте и до пяти процентов по депозитам в иностранной валюте оказывает положительное влияние на стоимость обязательств по банковскому сектору в общей сложности на 0,044 процента", - говорится в сообщении.