Обсуждены перспективы развития коридора TRACECA

Генеральный секретарь ПС МПК TRACECA Асет Асавбаев в рамках "круглого стола" на тему "Транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Европейским Союзом (ЕС): перспективы развития Среднего коридора" обсудил вопросы в области связанности между Казахстаном и ЕС, текущего состояния и будущего мультимодального транзитного маршрута, проходящего по TRACECA.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе ПС МПК, "круглый стол" объединил вопросы, посвященные обсуждениям глобальных цепочек и маршрутов поставок, практической связанности, мультимодальных перевозок, торговли по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, международной логистики и мирового рынка, динамичного развития транспортного сообщения между Азией и Европой.

Принимая во внимание опыт долгосрочного сотрудничества с ЕС, в ходе своего выступления генеральный секретарь особо отметил вклад ЕС в становление и развитие коридора.

"В частности, в рамках проектов технического содействия, при реализации и поддержке ЕК, страны региона TRACECA реализовали ряд инфраструктурных проектов, улучшив в значительной мере условия осуществления международных перевозок", - сказал Асавбаев.

В сообщении пресс-службы говорится, что генеральный секретарь ознакомил участников со статусом реализации инициатив TRACECA в странах, затронул такие перспективные направления развития коридора, как вопросы контейнеризации, цифровизации, ценообразования, либерализации и ряд других. Также он поделился информацией по подготовленному обзору по мерам поддержки комбинированных перевозок в ЕС и КНР, подчеркнул важность обмена опытом со странами ЕС.

"Для нас важно обеспечить координацию политик, реализуемых как с ЕС, так и со странами-участницами коридора с целью гармоничного движения в одном направлении. Организация гармоничных перевозок по коридору TRACECA требует большего содействия и усилий не только со стороны одной страны - Казахстана, но и со стороны всех стран, по территориям которых пролегает маршрут перевозок грузов", - подчеркнул Асавбаев.

Другим перспективным проектом, представленным участникам "круглого стола", стал глобальный транзитный документ, созданный на основе технологии блокчейн корпорации IBM.

"Данный цифровой продукт позволит перевозить грузы в контейнерах всеми видами транспорта (кроме авиации) от пункта отправления до пункта назначения без обязательного таможенного досмотра", - сказали в TRACECA.