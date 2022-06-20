В Азербайджане увеличились грузоперевозки морским транспортом

За январь-май текущего года в Азербайджане морским транспортом было перевезено 2 854 2399,8 тыс. тонн грузов, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 18,9%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Госкомстате сообщили, что из них 42,5% составили нефтяные грузы.

"Морскими портами выполнены 4 560,5 тыс. тонн погрузочно-разгрузочных работ, и 4293,5 тыс. тонн или 94,1% грузов составили транзитные грузы. По состоянию на 1 июня 2022 года в портах осталось 124,1 тыс. тонн грузов", - говорится в сообщении.

Количество пассажиров, перевезенных данным видом транспорта по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, выросло на 28,3% и составило 6,8 тыс. человек.