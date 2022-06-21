Азербайджан ожидает увеличения количества аукционов по проектам возобновляемой энергетики - Эльнур Солтанов
Мы ожидаем увеличения количества аукционов по проектам возобновляемой энергетики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию на тему "Возобновляемые источники энергии в Азербайджане".
"Мы постоянно ищем потенциальных инвесторов для новых проектов в возобновляемой энергетике. В ближайшее время ожидаем увеличения числа аукционов в области солнечной фотоэлектрической и ветроэнергетики", - сказал министр.
По его словам, Азербайджан также обладает огромным потенциалом развития оффшорной ветроэнергетики, потенциал которой на Каспии оценивается в 157 гигаватт.
"К 2030 году Азербайджан должен увеличить мощность возобновляемых источников энергии на 30 процентов, однако этот показатель, к которому мы стремимся, будет еще более увеличен в ближайшие годы", - отметил Солтанов.
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