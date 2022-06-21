При совместной организации министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, министерства экономики Азербайджана, Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Торгово-промышленной палаты Узбекистана в Ташкенте состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум. В мероприятии, наряду с официальными лицами с обеих сторон, приняли участие предприниматели, работающие в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства и других областях.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана, выступая на церемонии открытия бизнес-форума, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков отметил, что торгово-экономические связи между двумя странами развиваются по восходящей линии, имеется большой потенциал для расширения сотрудничества.

По его словам, Азербайджан и Узбекистан могут расширить сотрудничество, создать совместные перерабатывающие предприятия и поставлять свою продукцию в другие страны. Говоря о значении бизнес-форума, Умурзаков отметил, что мероприятие является удобной платформой для определения новых инициатив и направлений, и подчеркнул, что обсуждения будут полезны для расширения деловых связей.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил высокий уровень связей между двумя странами, развитие экономического сотрудничества, а также то, что взаимные официальные визиты глав государств, переговоры имеют важное значение для развития двустороннего сотрудничества. Министр экономики довел до внимания возможности укрепления партнерства в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, инвестициях и других сферах, пригласил узбекских бизнесменов воспользоваться благоприятной деловой средой, созданной в Азербайджане, для реализации совместных проектов.

На мероприятии руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев, председатель правления ОАО " Узкимёсаноат " Журабек Мирзамахмудов, председатель правления Ассоциации "Узэлтехсаноат" Мирзиёд Юнусов, председатель Ассоциации "Узтекстильпром" Илхом Хайдаров и председатель Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев предоставили информацию о расширении связей в соответствующих сферах экономики, экспортном и инвестиционном потенциале обеих стран, бизнесе и инвестиционной среде.

В рамках бизнес-форума между соответствующими структурами двух стран был подписан ряд документов.

Мероприятие продолжилось двусторонними встречами между представителями бизнеса обеих стран.