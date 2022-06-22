В Азербайджане увеличиваются доходы и расходы ГФСЗ и Фонда страхования от безработицы

В Азербайджане увеличиваются доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и соцзащиты населения и Фонда страхования от безработицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждался 22 июня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, доходы и расходы бюджета ГСФЗ составят 5606,3 миллиона манатов, что на 299,5 миллиона манатов, или 5,6 процента больше утвержденного показателя.

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят 181,4 миллиона манатов, что на 1 миллион манатов, или 0,6 процента больше утвержденного показателя.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.