В Азербайджане этих лиц предложили освободить от НДС

Фиксированную сумму упрощенного налога для физических лиц, занимающихся оказанием частных ветеринарных услуг в Азербайджане, предложено установить ​​в размере 20 манатов в месяц.

Как передает Day.Az, это предусматривает законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался 22 июня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, сумма упрощенного налога будет определяться на основании следующих коэффициентов:

- в Баку (включая села и поселки) - 2,0;

- в Гяндже, Сумгайыте и Хырдалане - 1,5;

- в поселках и селах Абшеронского района (кроме города Хырдалан), Ширване, Мингячевире, Нахчыване, Лянкяране, Евлахе, Шеки и Нафталане - 1,0;

- в остальных районах (городах) и поселках (селах) - 0,5.

Согласно законопроекту, частные ветеринарные услуги предлагается освободить от НДС, а также ввести упрощенный налог на деятельность физических лиц, занимающихся частной ветеринарной практикой.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.