Ассоциация клубов и субъектов МСБ расширит международное сотрудничество азербайджанского бизнеса

Ассоциация клубов и субъектов малого и среднего бизнеса (KOBSKA) расширит международное сотрудничество азербайджанского бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом сказала в интервью Trend в среду председатель правления KOBSKA Нигяр Алескерова.

По ее словам, в ассоциации ведутся работы по таким направлениям, как развитие предпринимательства, обеспечение альтернативными инструментами финансирования, формирование доступного инвестиционного климата, повышение квалификации предпринимательской деятельности в соответствии с глобальными требованиями, корпоративной социальной ответственности (КСО).

"В этих целях KOBSKA выступает мостом для обеспечения наиболее тесного контакта между различными секторами бизнеса, в частности между государством и бизнесом (G2B), учебными заведениями и бизнесом, бизнесом и бизнесом (B2B). В области финансирования мы планируем реализовывать различные программы, способствующие получению бизнесом того или иного вида финансовых ресурсов. Отмечу, что наша ассоциация уже провела две крупные встречи предпринимателей с финансовыми институтами. По словам главы государства Ильхама Алиева, привлечение крупных зарубежных инвестиций, формирование благоприятного предпринимательского и бизнес-климата являются основными направлениями экономической политики Азербайджана. В этой связи мы проводим ряд соответствующих мероприятий, нацеленных не только на привлечение в страну инвестиций, но и для того, чтобы наши бизнесмены инвестировали в профильные проекты. Мы уверены, что в стране инвестиции местных бизнесменов будут развиваться и сформируются такие традиции. Наличие определенных ресурсов и ведение предпринимательской деятельности не всегда может считаться успешным бизнесом. Каждый предприниматель, будь то малый, средний или крупный, должен обладать соответствующими знаниями, которые могут обеспечить его еще большими успехами. И в этом направлении наша ассоциация также нацелена на формирование таких навыков. Кроме того, в формировании успеха бизнеса важны и бизнес-контакты, которые мы также нацелены укреплять между нашими предпринимателями, в частности и с зарубежными. В направлении КСО наша ассоциация нацелена на то, чтобы предприниматель помогал государству в решении социальных вопросов. Мы планируем наращивать проекты в области КСО и привлекать сюда еще большее число предпринимателей", - сказала Алескерова.

Председатель правления подчеркнула, что делегация KOBSKA для развития международного сотрудничества накануне провела встречу с различными государственными и частными структурами Турции.

"В начале июня мы в Стамбуле и Анкаре провели встречи с председателем Турецко-Азербайджанского делового совета, с главой Союза палат и товарных бирж, руководителем управления развития и поддержки малого и среднего бизнеса Турции, президентом TUBİTAK, а также с представителями парламента и рядом других лиц", - сказала Алескерова.

Она отметила, что проведение встреч с представителями различных структур других государств очень важно для развития бизнеса и проведение таких встреч будет осуществляться на регулярной основе.

"Проведение встречи с представителями из Турции основано на 30-летии установления дипломатических отношений, а также схожести традиций и языка наших стран. Мы планируем участвовать с азербайджанскими предпринимателями на международных мероприятиях и выставках, изучать опыт этих стран. Также хочу отметить, что экосистема предпринимательства Азербайджана и Турции имеют много общего и изучение именно турецкого опыта развития бизнеса и применение этих моделей нашими предпринимателями в Азербайджане наиболее оптимально", - сказала председатель правления.

Алескерова отметила, что в будущем ассоциация планирует расширить сотрудничество в области МСБ со странами Центральной Азии - Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном.

"В настоящее время мы ведем переговоры со Швецией, Польшей и Израилем, чтобы изучить современные методы ведения бизнеса и возможности их применения в Азербайджане. Также с этими странами планируется сотрудничать в области стартап-экосистемы, инкубационных и акселерационных центров. В течение 2022 года мы организуем ряд встреч для наших предпринимателей с бизнесменами этих стран", - добавила глава KOBSKA.

Отметим, что KOBSKA была создана в 2020 году для адаптации азербайджанского бизнеса к новым реалиям и популяризации азербайджанской модели ведения предпринимательства на международной арене.