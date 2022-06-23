Азербайджан продолжит поддерживать усилия ЧБТР по наращиванию капитала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на 24-м ежегодном заседании Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), прошедшем под председательством министра.

"ЧБТР смог значительно увеличить свой капитал в 2021 году. В нынешней геополитической ситуации Азербайджан выразил свою готовность участвовать во вкладе в усилия банка по увеличению его капитала", - сказал Шарифов.

По его словам, Черноморский регион сегодня столкнулся с беспрецедентной ситуацией.

Ситуация в Украине привела к нарушению глобальных цепочек поставок, угрожая торговой, продовольственной и энергетической безопасности, отметил министр.

"От имени Азербайджана хочу выразить нашу полную готовность оказать банку возможную поддержку", - добавил Шарифов.