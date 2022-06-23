Источник: Агентство международной информации Trend

Идея создать "зеленую" зону в Карабахе имеет очень большой потенциал.

Об этом сказал Trend руководитель программы по устойчивому развитию SAP СНГ Алексей Мирошников, передает Day.Az.

"Для этой идеи имеется очень большой потенциал. У Азербайджана для этого очень много ресурсов - как природных, так и человеческих. В стране много уникальных и талантливых кадров", - сказал Мирошников.

По его словам, сегодня в мире есть множество инновационных идей для реализации цели по созданию "зеленой" зоны в Карабахе.

"Если Азербайджан соберет все эти идеи и создаст своеобразную "Силиконовую долину", то это будет гордостью для страны", - сказал Мирошников.

Отметим, что SAP SE - международная компания, являющаяся производителем программного обеспечения.