Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 июня выросла на 0,79 доллара относительно предыдущего показателя и составила 118,57 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,87 доллара - до 117,12 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,72 доллара, составив 75,74 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 июня повысилась на 0,74 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 117,33 доллара за баррель.