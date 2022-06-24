Судно-паром "Азербайджан" признано одним из лучших в мире

Судно-паром "Азербайджан" типа Ro-Pax принадлежащий ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" вошел в список 50 лучших судов мира согласно рейтингу "Significant Ship 2021" Британского Королевского Общества Морских Инженеров (RINA). Это было указано в списке, регулярно публикуемом Обществом, передает Day.Az со ссылкой на ASCO.

По выбору старейшего судостроительного общества мира, судно-паром "Азербайджан" который был построен на основе проекта разработанного одесским Морским Инженерным Бюро совместно с опытными специалистами ASCO входит в число 50 лучших судов мира по назначению, размеру и типу.

Согласно условиям RINA, эксперты рассматривают судна, введенные в эксплуатацию в прошлом году, высказывают свое мнение и на их основе определяют список.

Выбор лучших осуществляется на основе основных технических параметров круизных лайнеров, паромов, супертанкеров, контейнеров и вагонов, плавающих в мировых водах.

Судно-паром "Азербайджан" способен перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовиков / грузовых автомобилей МДП.

Паром, построенное на Бакинском Судостроительном Заводе по заказу ASCO, был сдан в эксплуатацию 1 марта 2021 года при участии Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.