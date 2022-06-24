ОАО "Азерлотерея" запускает мнгновенную лотерею "10Х" с еще большим количеством призов и шансов.

ОАО "Azərlotereya", являющееся официальным организатором лотереи Азербайджана и оператором легальных спортивных азартных игр, запустило в продажу новую мгновенную лотерею "10X".

Общий выигрышный фонд лотереи "10X" составляет 68.545.840 AZN. Это до сих пор самый максимальный показатель среди мгновенных лотерей. А самая крупная сумма выигрыша - 200.000 AZN.

"10X" дает возможность выиграть еще больше. Так, найдя символ "10X", можно стать обладателем суммы выигрыша в 10-кратном размере.

Отметим, общее количество лотерейных билетов (цена одного билета 10 AZN) составляет 10 080 000, а количество выигрышных билетов - 2 781 697.

Что касается правил игры, если, после того, как сотрете "закрытые" графы, одна (или несколько) из цифр, отображенных в графе "выигрышные цифры", совпадет с одной (или несколько) из цифр, отображенных в графе "ваши цифры", то билет считается выигрышным и выигрывает сумму, отображенную под соответствующим выигрышным столбцом. Если билет будет выигрышным по нескольким игровым столбцам, выигрыши суммируются.

Мгновенные лотереи, организуемые ОАО "Azərlotereya", разрабатываются в рамках сотрудничества с ведущей мировой компанией по азартным играм "Scientific Games". Информация о количестве билетов и выигрышей указана на обратной стороне каждого билета мгновенной лотереи.

Более подробную информацию об азартных играх можно получить на официальном сайте ОАО "Azərlotereya" azerlotereya.com/az.