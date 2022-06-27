Джейхун Байрамов о важности трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана

Планируется расширить возможности коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом сказал в понедельник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам первой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Между нашими странами налажено взаимодействие. Сегодня мы впервые подписали декларацию о трехстороннем сотрудничестве. Считаем очень важным и перспективным сотрудничество в сфере транспорта. Бакинская декларация, подписанная сегодня, сыграет важную роль в расширении всех этих инициатив и создании соответствующей рабочей группы. Следующая встреча рабочей группы в рамках этой декларации пройдет в Казахстане в ближайшие месяцы", - сказал Байрамов.

Министр отметил, что считает важными связанность регионов трех стран по всем направлениям, развитие ТМТМ, грузоперевозок и ликвидацию проблем в этих сферах.

Глава МИД сообщил, что в рамках этого сотрудничества планируется расширить возможности коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"Помимо этого, мы обсудили новые реалии, которые возникли после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации. Зангезурский коридор играет особую роль в налаживании маршрута в направлении стран ЕС, Турции и Азии", - отметил Байрамов.