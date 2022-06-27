Новый трехсторонний формат послужит формированию транспортных связей между странами тюркского мира

События и подходы в глобальной политике актуализировали создание новых платформ сотрудничества. На этих платформах появились новые возможности формирования экономических и политических отношений.

Об этом Trend сказал в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов, передает Day.Az.

По его словам, транспортные коридоры, проходящие через Азербайджан, превратились в важные маршруты глобального значения.

Транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад, Бакинский международный торговый порт и железная дорога Баку - Тбилиси - Карс открыли путь к превращению Азербайджана в центр международных перевозок, отметил он.

"Состоявшаяся 27 июня в Баку первая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Казахстана и министров транспорта в трехстороннем формате является знаковым событием. Этот формат создал новую возможность для обсуждения возможностей дальнейшего расширения сотрудничества трех братских стран в сфере транспорта и коммуникаций. По итогам встречи была подписана трехсторонняя Бакинская декларация о сотрудничестве в сфере транспорта и коммуникаций. Азербайджан, Турция и Казахстан сотрудничают на многих международных платформах. Однако новосозданный трехсторонний формат позволяет говорить о формировании транспортных связей между странами тюркского мира с будущим вкладом в глобальную экономику", - сказал Бадамов.

Депутат отметил, что трехсторонняя встреча, проведенная в Баку министрами иностранных дел и другими официальными лицами братских стран, также свидетельствует о послании миру о единстве тюркских народов.

"Тюркский мир укрепляет свое место на мировой арене как влиятельная и могущественная сила, с которой должен считаться остальной мир", - добавил он.