https://news.day.az/economy/1474794.html Названо число компаний с азербайджанским капиталом в Грузии
Названо число компаний с азербайджанским капиталом в Грузии
На сегодня в Грузии зарегистрировано свыше трех тысяч компаний с азербайджанским капиталом.
Об этом сказал в среду советник посольства Азербайджана в Грузии Сархан Исмаилов в ходе азербайджано-грузинского бизнес-форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, из них более тысячи компаний являются активно действующими.
"Хочу отметить, что в Азербайджане зарегистрировано более 600 компаний с грузинским капиталом. Наши страны продолжают осуществлять торгово-экономическое сотрудничество. В этом направлении мы видим большой потенциал и уверены, что эти отношения будут только развиваться", - сказал Исмаилов.
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