Названо число компаний с азербайджанским капиталом в Грузии

На сегодня в Грузии зарегистрировано свыше трех тысяч компаний с азербайджанским капиталом.

Об этом сказал в среду советник посольства Азербайджана в Грузии Сархан Исмаилов в ходе азербайджано-грузинского бизнес-форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, из них более тысячи компаний являются активно действующими.

"Хочу отметить, что в Азербайджане зарегистрировано более 600 компаний с грузинским капиталом. Наши страны продолжают осуществлять торгово-экономическое сотрудничество. В этом направлении мы видим большой потенциал и уверены, что эти отношения будут только развиваться", - сказал Исмаилов.