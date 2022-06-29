Загрязнение реки Охчучай является одним из важных вопросов повестки дня
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Загрязнение реки Охчучай является одним из важных вопросов повестки дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду завсектором по международным организациям отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Габиб Микаиллы на международной конференции на тему "Содействие партнерству и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами", которая проходит в "умном" селе Агалы Зангиланского района.

По его словам, экологическое состояние реки Охчучай значительно ухудшилось за 30 лет оккупации в результате ее загрязнения предприятиями, функционирующими на территории Армении.

"В это, к сожалению, была вовлечена даже одна международная компания", - сказал Микаиллы.

Завсектором отметил, что сегодня Азербайджан осуществляет один из самых масштабных восстановительных процессов в современной истории, что также включает и улучшение управления водными ресурсами.