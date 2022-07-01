Транзитный путь Казахстан-Азербайджан-Турция важен для консолидации тюркского мира

Источник: Агентство международной информации Trend

Транзитный путь Казахстан-Азербайджан-Турция играет важную роль, прежде всего, в консолидации тюркского мира.

Об этом сказал во вторник Trend казахстанский политолог Ислам Кураев, передает Day.Az.

По его словам, это объясняется тем, что экономическая составляющая и финансовые интересы сближают страны больше, чем общие политические взгляды.

"Укрепление в данном направлении - это важный стратегический шаг. Партнерства такого рода приводят к новым возможностям. Отсюда важно понимать, что логистика - важный фактор развития бизнеса между странами. Думаю, это придаст новый импульс в многосторонних отношениях", - сказал Кураев.