Транзитный путь Казахстан-Азербайджан-Турция важен для консолидации тюркского мира
Источник: Агентство международной информации Trend
Транзитный путь Казахстан-Азербайджан-Турция играет важную роль, прежде всего, в консолидации тюркского мира.
Об этом сказал во вторник Trend казахстанский политолог Ислам Кураев, передает Day.Az.
По его словам, это объясняется тем, что экономическая составляющая и финансовые интересы сближают страны больше, чем общие политические взгляды.
"Укрепление в данном направлении - это важный стратегический шаг. Партнерства такого рода приводят к новым возможностям. Отсюда важно понимать, что логистика - важный фактор развития бизнеса между странами. Думаю, это придаст новый импульс в многосторонних отношениях", - сказал Кураев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре