При поддержке Kapital Bank проходит традиционный проект «Летний футбольный лагерь»

Kapital Bank является официальным партнером проекта "Летний футбольный лагерь", который проводится среди учащихся сумгайытских школ. Основной целью проекта является развитие и распространение футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

Проект, стартовавший 28 июня 2022 года, продлится 9 дней, его участники распределены по 3 группам. Всего в проекте принимают участие свыше 120 мальчиков и девочек из 48 школ и лицеев Сумгайыта.

"Летний футбольный лагерь" проводится с 2014 года и реализуется по инициативе Kapital Bank, Министерства образования, Исполнительной власти города Сумгайыт, Управления образования города Сумгайыт, ПО Azərikimya, PASHA Life и футбольного клуба "Сумгайыт".

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.