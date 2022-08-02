Кампания "Yay fürsəti" от банка ABB продолжается на более выгодных условиях, передает Day.Az.

Согласно условиям кампании, которая продлится до 27 сентября, получение кредита наличными суммой до 30 000 манатов без какой-либо комиссии, сроком до 60 месяцев и по процентной ставке от 14%, теперь распространяется на всех желающих. Для этого достаточно обратиться в любой филиал Банка, предоставив удостоверение личности. Также клиенты, во избежание очередей, могут воспользоваться услугой

R@ndevu в соответвующем разделе официального сайта Банка.

Подачу заявки можно осуществить в том числе в режиме онлайн и получить кредит суммой до 20 000 манатов на тех же условиях. Лица, не являющиеся зарплатными клиентами банка ABB, также могут получить данный кредит в рамках кампании.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook