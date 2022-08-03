Kapital Bank наградил студентов-победителей проекта «Есть идея»

В апреле 2022 года Kapital Bank запустил для студентов вузов проект под названием Bir ideyam var ("Есть идея"). На первой стадии проекта принимали участие студенты Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и университета ADA.

Участникам проекта нужно индивидуально или в форме команды предоставить интересную идею и бороться за победу. В рамках проекта было представлено более 100 идей, из которых 6 команд, всего 9 студентов, смогли пройти в финальный этап.

Проект завершился 21 июля 2022 года и были определены его победители. Студент университета ADA Анар Байрамов занял 1 место с проектом Kapital Citizen, студент UNEC Ниджат Гасанлы занял 2 место с проектом BirVaxt, а 3 место заняли студентки UNEC Айдан Азизли и Лала Мамедова с проектом BirBNA. Победителям были вручены сертификаты и призы на сумму 1500, 900 и 600 манатов соответственно. Также каждый финалист проекта получил право участвовать в программе стажировки в Kapital Bank.

Следует отметить, что Kapital Bank несколько лет назад подписал меморандум о сотрудничестве с UNEC и ADA. В рамках меморандумов в течение года в обоих вузах организуются "Дни карьеры", различные конференции, стажировки и другие мероприятия. Кроме того, в этом году совместно с PASHA Holding был проведен молодежный проект PASHA Hackaton. Подобные проекты вносят позитивный вклад в карьерный рост молодежи.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 107 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.