Совсем недавно Leobank перешагнул важную отметку - 500 000 клиентов, а цифра довольных пользователей с фирменной черной карточкой продолжает расти. О чем это говорит? Что интернет банкинг в Азербайджане развивается со скоростью света.

Так чем же всех привлекает этот необанк?

Простотой. Да, все действительно максимально просто и понятно для новых клиентов - таким и должен быть мобильный банк.

Все начинается с получения карты. Никуда не нужно ехать, стоять в очереди или долго ждать. За пару минут скачиваем мобильное приложение, которое доступно на актуальных платформах (IOS, Android). Еще несколько минут тратится на регистрацию - стандартные вопросы в простой формулировке. А как прикладывать сканы документов? Цифровой банк все продумал, вводите свою дату рождения и финансовый номер телефона, все остальные данные подтянуться автоматически. Вот и все - заявка подана.

Следующий шаг - получение карты. Может на этом этапе придется постоять в очереди? Снова нет. У "Лео" есть собственная курьерская служба. Сотрудник доставит вашу карту в нужное время и место, которое при регистрации указывает сам клиент. Удобно, ведь можно не выходить из дома или офиса.

Если же располагаете свободным временем, то получить физическую карту можно в ближайшем отделении Unibank. Поздравляем, теперь вы полноценный клиент "Леобанк" и можете прочувствовать все преимущества, которые дает виртуальный банк.

Какие же это преимущества?

1. Кешбек до 20%

Будем честны, никто не любит тратить честно заработанные деньги. В Leo это также понимают, поэтому каждый месяц пользователи могут выбрать несколько категорий покупок, за которые будет начисляться кешбек. Самое приятное - это не просто внутренние баллы, а реальные деньги, которые после можно вывести обратно на карту и еще раз потратить!

2. Операции без комиссии

Переводы, пополнения карты, оплата коммунальных счетов и снятие наличных. Операции внутри онлайн банк производит всегда без дополнительных комиссий. Если нужно отправить средства на карту другого банка, то первые 2 000 ₼ в месяц бесплатно, а дальше комиссия составит всего 1%.

Пополнение карты без комиссий доступно в терминалах и банкоматах Unibank, а также MilliOn, E-Manat, Express Pay. Просто, быстро, удобно.

3. Интернет банк всегда на связи

Действительно служба поддержки готова помочь вам с проблемой 24/7. По любым вопросам, заявкам и неточностям вам ответит живой человек, а не автоматический бот, который расскажет простым языком. Банк онлайн принимает все обращения через удобные мессенджеры:

WhatsApp

Telegram

Instagram

Messenger

Привычная горячая линия также доступна для клиентов, которые хотят лично позвонить.

И это лишь несколько преимуществ, которые первыми приходят в голову. В фирменном мобильном приложении клиентов ждет еще масса удобных функций, которые вызывают восторг и реакцию: "Как мы жили без этого?!". Моментальные переводы, поиск по телефонной книге,пополнение мобильного и автоматические платежи прямо в приложении, которые настраиваются в пару кликов.

Присоединиться к числу счастливчиков очень просто. Уже скачиваете приложение?