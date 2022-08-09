Азербайджанский газ жизненно важен для Болгарии

Проект интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа, должен быть завершен как можно скорее, потому что он жизненно важен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сказал новый министр регионального развития Болгарии Иван Шишков.

"Все Болгарское государство поддерживает подрядчика газового интерконнектора между Грецией и Болгарией, чтобы обеспечить запуск проекта", - сказал Шишков.

Министр отметил, что некоторые вопросы в рамках проекта еще не решены и любая задержка будет незначительной.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.