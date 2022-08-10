https://news.day.az/economy/1485978.html Названа сумма льготных кредитов в Азербайджане на проекты развития медицинской сферы
Названа сумма льготных кредитов в Азербайджане на проекты развития медицинской сферы
Фонд развития предпринимательства Азербайджана продолжает поддерживать проекты, способствующие развитию медицинской сферы.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"На сегодня Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики предоставил льготных кредитов на сумму 35,6 миллиона манатов 82 проектам, направленным на развитие медицинской сферы", - говорится в публикации.
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