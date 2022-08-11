Источник: Агентство международной информации Trend

Израиль видит огромный потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высоких технологий.

Об этом сказал Trend посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, передает Day.Az.

"Инвестиционное соглашение, подписанное между Азербайджанской инвестиционной компанией и израильской компанией OurCrowd, ведущей глобальной краудфандинговой платформой, является первым в своем роде. Идея заключается в том, что Азербайджан будет инвестировать в высокотехнологичные компании в Израиле, что внесет большой вклад в экономику Азербайджана", - сказал он.

По словам посла, этот инновационный проект, инициированный министерством экономики Азербайджана и Азербайджанской инвестиционной компанией, поспособствует расширению сотрудничества между двумя странами и будет стимулировать инвестиции в технологические компании.