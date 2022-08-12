Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 августа повысилась на 3,21 доллара относительно предыдущего показателя и составила 99,76 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 3,24 доллара - до 98,24 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 6,18 доллара, составив 73,06 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 августа выросла на 3,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 104,63 доллара за баррель.