https://news.day.az/economy/1486662.html Объем транспортированной по БТД нефти вырос
Объем транспортированной по БТД нефти вырос
В январе-июле этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 20 935,3 тыс. тонн нефти, что в годовом сравнении больше на 2,8%.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 79,1% транспортировки нефти было осуществлено по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). За отчетный период по БТД было транспортировано 16 559 тыс. тонн нефти (рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).
Сообщается, что за отчетный период по БТД было транспортировано также 2 614,4 тыс. тонн транзитной нефти (в годовом сравнении рост на 36,3%).
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