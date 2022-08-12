Объем транспортированной по БТД нефти вырос

В январе-июле этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 20 935,3 тыс. тонн нефти, что в годовом сравнении больше на 2,8%.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 79,1% транспортировки нефти было осуществлено по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). За отчетный период по БТД было транспортировано 16 559 тыс. тонн нефти (рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).

Сообщается, что за отчетный период по БТД было транспортировано также 2 614,4 тыс. тонн транзитной нефти (в годовом сравнении рост на 36,3%).