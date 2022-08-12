Минсельхоз Азербайджана обратился к производителям пшеницы

Министерство сельского хозяйства Азербайджана обратилось к фермерам в связи с заключением контрактов в целях стимулирования производства пшеницы в соответствии с указом главы государства от 19 июля 2022 года "О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей".

Как передает Day.Az, в обращении говорится, что в связи с решением вопросов, вытекающих из указа, началось определение потенциальных хозяйств, способных производить продовольственную пшеницу.

Руководители фермерских хозяйств с площадью более 50 гектаров, где установлены или планируется установить системы орошения типа "рivot", могут обратиться в министерство для заключения договора. Желающие присоединиться к указанной программе, при условии соответствия необходимым требованиям, должны заполнить соответствующую анкету и отправить ее на адрес электронной почты [email protected].

Контактное лицо - консультант отдела контроля за землепользованием минсельхоза Сима Мамедова.

Электронная почта [email protected], телефон: (077) 299 23 63.