Покупки в маркете "Rahat" в селе Агалы Зангиланского района теперь доступны для держателей карт ABB и будут приносить кешбэк в размере 10%. Для этого достаточно произвести оплату картами Mastercard и Maestro АВВ. Максимальная сумма кешбэка, которую можно заработать, может доходить до 50 AZN. Приобретенный кешбэк будет начисляться на карточный счет в начале каждого следующего месяца. Следует также отметить, что кампания проводится в рамках совместного сотрудничества Центрального банка, банка АВВ и международной платежной системы Mastercard с целью популяризации безналичных расчетов в селе Агалы.

Территории сел, освобожденных от оккупации, восстанавливаются на основе концепции "Умная деревня", которая подразумевает в себе использование возможностей ИКТ для облегчения жизни людей, а также повышения эффективности в сфере производства и услуг.

Переселение жителей в новопостроенное село Агалы уже началось. Параллельно с восстановительными работами на всех освобожденных территориях АВВ также обеспечивает граждан современными и универсальными банковскими услугами.

В начале декабря 2020 года в поселке Гадрут банк АВВ установил первый банкомат, тем самым став первым банком, начавшим обслуживание на освобожденных от оккупации территориях.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.