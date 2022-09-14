Центробанк Азербайджана работает над повышением безопасности платежных карт
В рамках стратегии развития финансового сектора до 2026 года ожидается повышение финансовой инклюзивности Азербайджана.
Об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе мероприятия на тему "Перспективы роста меняющейся глобальной экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, безналичные операции в Азербайджане составляют 40 процентов от общего оборота.
"Рост банковских карт в стране составил порядка 50 процентов, числа транзакций по ним - в 2-3 раза", - сказал Кязымов.
Он отметил, что регулятор планирует повысить безопасность платежных карт и проведения платежей, а также увеличить финансовую осведомлённость.
"Мы работаем над созданием стратегии финансирования финансовых и небанковских организаций. Кроме того, совместно с IFC ведутся работы по проекту выкупа кредитного долга", - отметил он.
Также Кязымов подчеркнул, что необходимо создать механизмы по защите прав потребителей финансовых услуг.
"Здесь речь идет о создании местных рейтинговых кредитных агентств, а также других ведомств, регулирующих эти вопросы", - добавил он.
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